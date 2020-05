Vede i carabinieri e lancia la marijuana dall'auto: arrestato

I carabinieri della compagnia di Giarre hanno arrestato il 38enne Davide NARCISI, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari stavano effettuando un servizio perlustrativo quando, nei pressi di piazza Ospedale, si sono trovati davanti una Renault Megane il cui guidatore, tenendo un’andatura moderata, li osservava continuamente dallo specchietto retrovisore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un comportamento che ha ovviamente insospettito i carabinieri che, poi, hanno poi dovuto pigiare sull’acceleratore per non perdere di vista l’uomo che frattanto stava tentando allegramente di allontanarsi. L’uomo pertanto, vistosi ormai scoperto, con una mossa fulminea ha lanciato attraverso il finestrino un involucro di cellophane sotto un’autovettura parcheggiata a fianco. I carabinieri hanno quindi bloccato Narcisi che tra l’altro risulta fruire dell’affidamento in prova a seguito di reati commessi in materia di droga, quindi hanno recuperato l’involucro verificando che al suo interno erano contenuti 40 grammi di marijuana. La successiva perquisizione nell'abitazione, quindi, ha consentito ai militari di rinvenire un residuo di 1 grammo della stessa droga, nonché materiale utilizzato per il taglio ed il confezionamento delle sostanze stupefacenti. L’arrestato si trova agli arresti domiciliari.