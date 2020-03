Giarre, accertati due casi positivi al Covid-19

L'amministrazione comunale, con una nota, informa la cittadinanza che sono stati accertati due casi positivi al Covid-19. Il sindaco Angelo D’Anna: “Situazione in costante monitoraggio da parte dell’ASP. Le famiglie e coloro che sono stati a contatto con le persone stanno già osservando l’isolamento. Invito ancor di più a rispettare le regole igienico sanitarie e uscire da casa solo per necessità”. Si tratta di due persone di sesso maschile, di età compresa tra tra 30 e 50 anni di cui uno ricoverato in Ospedale mentre l’altro si trova in fase di guarigione. Il Sindaco ha rassicurato la cittadinanza che la situazione è costantemente monitorata dall’ASP e che le famiglia e coloro che sono stati a contatto con le persone stanno già osservando l’isolamento. Il sindaco ha invitato a proseguire con il rispetto delle regole igienico sanitarie e ad attuare i comportamenti che sono stati prescritti dalle autorità governative, evitando soprattutto di uscire da casa se non strettamente necessario.

