Giarre, nasce il gruppo Italia Viva in Consiglio comunale

Si è ufficialmente costituito, al Consiglio comunale di Giarre, il gruppo di Italia Viva. A rappresentare la nuova formazione politica di Matteo Renzi è la consigliera Antonella Santonoceto che ha reso nota la propria linea politica, spiegando le ragioni della sua adesione, durante l’ultima seduta del Consiglio comunale. "Italia Viva a Giarre sarà una casa aperta, liberale ed inclusiva, più al femminile possibile, nella quale – ha sottolineato la consigliera Santonoceto – si parlerà di idee e programmi prima di tutto, di cosa fare piuttosto di chi deve fare cosa. Saraà una casa dialogherà con le imprese, ascoltando le esigenze di chi in questa terra continua ad investire con coraggio. A livello nazionale, il disorientamento dei cittadini, la disaffezione verso la politica, il clientelismo e l’arroganza politica, sono il risultato di una eccessiva frammentazione dei partiti stessi, ormai, sempre più orfani delle tradizioni politiche di un tempo”. "Bisogna riportare il giusto equilibrio nella “cosa comune “ e ridare fiducia e speranza ai cittadini - ha continuato -. Ho riflettuto molto su quanto detto in premessa e oggi ho deciso di percorrere questa nuova ed entusiasmante strada, partendo dal territorio e seguendo i miei riferimenti politici, il deputato regionale Luca Sammartino e la senatrice Valeria Sudano. Da oggi in poi, per chi vi parla e per la politica giarrese, inizia un capitolo nuovo. Da questo momento – ha concluso la Santonoceto – inizia un nuovo percorso che si prodigherà al fine di garantire una dialettica interna democratica”.