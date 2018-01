Giarre, nasconde in casa cocaina e marijuana: arrestato 29enne

Un 29enne di Giarre, già con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di droga. I militari dopo un paziente servizio di osservazione, grazie al quale hanno potuto evidenziare come il pusher piazzava la droga ai vari acquirenti, sono entrati in azione bloccandolo e ammanettandolo.

I carabinieri hanno poi perquisito l'abitazione dell'uomo e alcuni box risultati nella sua disponibilità trovando e sequestrando 37 dosi di cocaina, 13 dosi di marijuana, materiale per dosare e confezionare le dosi e 120 euro in contanti. Il pusher è stato rinchiuso agli arresti domiciliari.