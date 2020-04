Giarre, tre casi positivi al covid-19: il sindaco D'Anna attiva il Centro operativo comunale

Il sindaco Angelo D’Anna ha comunicato alla cittadinanza che sul territorio comunale è stato accertato un ulteriore caso (il terzo) positivo al Covid-19. Si trattasi di una persona anziana (circa90 anni) di sesso femminile già ricoverata in un Ospedale catanese. Il Sindaco ha rassicurato la cittadinanza che già sono stati attivati tutti i protocolli di sicurezza a garanzia della cittadinanza. Inoltre ha fornito ulteriori notizie degli altri due casi risultati positivi nei giorni scorsi che adesso si trovano nelle proprie abitazioni sotto continuo controllo ed osservazione, in attesa di un altro tampone per verificare la negatività al Covid 19. Infine ha lanciato un nuovo appello a rimanere a casa, a mantenere il distanziamento sociale ed uscire per casi di stretta ed urgente necessità.

Sempre nella giornata di oggi il primo cittadino ha attivato il Centro Operativo Comunale. L'organismo entrerà in vigore da lunedì 6 aprile 2020. Le attività di coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni attivate e tra i singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al sindaco. Sono state attivate le seguenti funzioni: F3 – Volontariato, F4 – materiali e mezzi; F7 – Strutture operative locali e viabilità; F8 – Telecomunicazioni; F9- Assistenza alla popolazione. L’ubicazione del CoC. è stata fissata presso gli uffici di Via Callipoli 81, con sede operativa presso gli uffici comunali di Via Federico II di Svevia per il personale che dovrà espletare servizi di assistenza alla popolazione anche in presenza fisica. L’orario di funzionamento sarà dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 19:00, sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00. I contatti: numeri telefonici 800277844 (numero verde) - (numero mobile 3371603113 ) emailcomunegiarre.covid@gmail.com oppure salvatore.grasso@comune.giarre.ct.it.