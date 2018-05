Giarre, rapina un supermercato con una pistola: arrestato

I carabinieri di Macchia di Giarre hanno arrestato il 27enne Alessandro Patanè, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania. Alle 19:30 del 7 novembre 2015, l'uomo armato di pistola, fece irruzione nel supermercato A&O di via L. Orlando 154 a Giarre dove, sotto la minaccia dell’arma, costrinse un' impiegata a consegnargli l’incasso giornaliero.

Arrestato quel giorno i dai militari del nucleo operativo, è stato sottoposto a giudizio e condannato dai giudici per rapina aggravata, reato per il quale dovrà espiare una pena equivalente a due anni e sette mesi di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.