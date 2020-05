Giarre, riaprono i cimiteri con limitazioni d'accesso

Il sindaco di Giarre Angelo D'Anna ha disposto la riapertura al pubblico del cimitero di Giarre e di San Giovanni Montebello da lunedì 4 maggio 2020 e fino a successiva diversa disposizione. Gli orari di apertura e le modalità di accesso sono: Giarre, (mattina) lunedì-martedì-mercoledì-giovedì venerdìsSabato dalle 9.00 alle 13.00 (esclusi domenica e festivi); (pomeriggio) lunedì e giovedi dalle 14.30 alle 17.30. Potranno essere ammessi un massimo di 70 cittadini per volta. I cittadini fruiranno del parcheggio automobili annesso al cimitero con ingresso da Via Don L.Sturzo mentre l’uscita dei veicoli dal parcheggio sarà consentita dalla corsia centrale. I cittadini ultra settantenni o con patologie invalidanti potranno essere ammessi, accompagnati da un solo congiunto, utilizzando l’autovettura privata. San Giovanni Montebello: (mattina) martedì-mercoledì-giovedì-sabato dalle 9.00 alle 13.00 (esclusi domenica e festivi) (pomeriggio) giovedì 14.00 alle 17.00 Potranno essere ammessi un massimo di 30 cittadini per volta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.