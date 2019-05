Giarre, sistemazione viabilità ponte di Santa Maria la strada

Sono in esecuzione, da qualche giorno interventi di risistemazione della segnaletica sul ponte di Santa Maria della Strada. Operai del servizio di manutenzione del Comune hanno provveduto, previa verifica di varie soluzioni, a riposizionati i paletti e ridistribuire in maniera diversa i new jersey, adesso collocati con forma circolare in modo da poter separare nettamente le due corsie, sempre aventi lo stesso senso di marcia ma con direzione diversa: una verso l’abitato di Santa Maria della Strada l’altra di ritorno verso il centro della Città.

"Abbiano apportato delle migliorie ad un primo intervento già attuato in maniera sperimentale da oltre un anno, - ha dichiarato stamane il Sindaco - in modo da poter ulteriormente disciplinare un flusso veicolare che spesso, nel periodo estivo, diventa caotico. Nei prossimi giorni sarà rifatta la segnaletica orizzontale, compresa quella del piazzale del mercato ortofrutticolo ove, a causa della sosta indisciplinata, spesso viene ostruito il normale transito perché risultano occupate anche le corsie di marcia”.