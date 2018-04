Giarre, trovato con la cocaina dentro gli slip: in manette 33enne

I carabinieri di Giarre hanno arrestato un 33enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel primo pomeriggio di ieri, una pattuglia, durante il controllo della circolazione stradale, in via Ugo Foscolo ha imposto l'a'lt all’uomo mentre era alla guida della propria Fiat Grande Punto.

I militari insospettiti dall’atteggiamento irrequieto tenuto dal 33enne hanno proceduto ad una perquisizione personale e nel mezzo trovando e sequestrando, nascosti all’interno degli slip, 12 grammi di cocaina, già suddivisa in 47 dosi pronte per lo spaccio. L’arrestato è stato rinchiuso ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.