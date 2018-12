Giarre, uomo uccide l'ex moglie a colpi di pistola

Questa mattina, intorno alle 8.30, un uomo ha sparato ed ucciso la ex moglie, Rosaria Parisi, di 62 anni. Come riporta il quotidiano Gazzettino Online, l'omicidio sarebbe avvenuto nei pressi dell'abitazione della donna, in Corso delle Province a Giarre.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato disarmato dal nipote della vittima, che ha assistito alla scena, dopo una violenta colluttazione. Sul posto sono giunti i carabinieri che, dopo aver preso in custodia il colpevole, hanno deciso il trasferimento all'ospedale Cannizzaro di Catania, viste le ferite riportate.

(IN AGGIORNAMENTO)