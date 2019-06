"Ginestra", oltre la malattia: il progetto dedicato alle donne

Si svolgerà domani, sabato 15 giugno alle ore 10.00, presso l'Istituto Oncologico del Mediterraneo (IOM) di Viagrande, il convegno di presentazione di Ginestra, il progetto di consulenza d'immagine dedicato alle donne che hanno affrontato una malattia.

Un percorso che coinvolge medici specialisti dell’Istituto Oncologico del Mediterraneo, make up artist, stilisti e tecnici del mondo della moda. Giacomo Puglisi, grazie al supporto di psicologi e professionisti del settore, introduce un nuovo tema per lanciare un messaggio alle donne che vogliono superare una fase difficile della loro vita. Le donne che aderiranno a Ginestra saranno affiancate da Giacomo per la scelta di make up, abiti e tessuti, accessori e profumi. Un percorso che coinvolgerà anche lo stilista Marco Strano, il make up artist Orazio Tomarchio, l'ideatrice di "Bedda" Sandra Mascali, il brand d'abbigliamento Chiara B., il negozio Mint con Federica Di Chiara, l'Hair Stylist Simona Chillemi e la profumeria Artistica catanese Boudoir 36 di Antonio Alessandria.

Ricerche scientifiche hanno dimostrato negli anni quanto sia importante lo stato psicologico della paziente che affronta un cammino difficile e lungo. Ginestra sarà anche l’occasione per parlare dell’iniziativa dell’avvocato Angela Mazzola “Istruzioni per l’uso. Convivere con il Tumore”. Dopo una diagnosi improvvisa di un tumore aggressivo ed inoperabile, l’avvocato Mazzola decide di parlare della sua esperienza con l’obiettivo di diffondere un messaggio: “Tutto si può affrontare. Senza paura”. Si apre così un dibattito tra Ginestra, IOM e “Istruzioni per l’uso”. Un nuovo modo di affrontare la vita e la malattia con tenacia e determinazione. A seguito del convegno sarà possibile prenotare una consulenza gratuita.