Giornata contro la violenza sulle donne, il 25 novembre: "Noi siamo la speranza"

Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, la Cgil di Catania in collaborazione con Cgil Sicilia organizza "Noi siamo la speranza", un incontro dedicato alle donne curde rivoluzionarie del Rojava e a tutte le donne che giornalmente combattono una personale battaglia contro le ingiustizie. L'appuntamento è alle 9,30 nei locali di via Crociferi 40. Dopo il saluto del segretario generale della Camera del lavoro, Giacomo Rota, all'incontro presieduto dalle segretarie confederali Giuseppina Rotella e Rosaria Leonardi, introdurrà i lavori la responsabile del Dipartimento Politiche di genere di Cgil Sicilia, Elvira Morana. La relazione sarà affidata ad Angela Battista, responsabile del Dipartimento Politiche di genere della Cgil di Catania. Interverranno il segretario della Cgil Sicilia, Alfio Mannino e la presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, Maria Grazia Vagliasindi. Concluderà la segretaria della Cgil nazionale, Tania Sacchetti. Gli interventi delle delegate e dei delegati del territorio si focalizzeranno sui casi di discriminazioni, molestie o abusi, e di difficoltà quotidiane delle lavoratrici e dei lavoratori. Nel pomeriggio, alle 15,30, si terrà un'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori dell'azienda Policlinico di Catania su "Il lavoro si fa strada", e la contrattazione inclusiva.