Giornata della Guida turistica, le iniziative della Città Metropolitana

Sabato 23 e domenica 24 febbraio, in occasione della Giornata internazionale della Guida turistica, il sindaco della Città metropolitana di Catania, Salvo Pogliese, ha disposto l’apertura al pubblico di tutto il complesso Le Ciminiere di viale Africa, prezioso esempio di archeologia industriale.

Il personale qualificato dell’Associazione Guide Turistiche della Provincia di Catania gestirà il giro turistico gratuito all’interno delle Ciminiere. Sarà possibile visitare il complesso nella sua interezza, conoscerne la storia e, oltre le attuali strutture museali, gli spazi e i locali meno noti ai visitatori. Si potranno visitare, con cadenza oraria, a partire dalle ore 10.00 e fino alle 15.00, le 3 camere di sublimazione per la lavorazione dello zolfo presenti nella struttura (Anfiteatro, C3 ed F1) e il loro diverso stato di conservazione, restauro, ristrutturazione e utilizzo. Invece, per promuovere maggiormente le strutture museali - Museo storico dello Sbarco in Sicilia 1943 e Museo del Cinema - e farle conoscere a nuovi target, in accordo con il vettore FlixBus (da dicembre presente a Catania), per le stesse giornate, sarà offerto a viaggiatori e utenti, previa presentazione del biglietto di viaggio, l’ingresso a prezzo ridotto. Sarà visitabile, inoltre, nella sola giornata di sabato, la Mostra delle carte geografiche antiche della Sicilia Collezione La Gumina.