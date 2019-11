Giornata dei diritti dell'infanzia in piazza Università

I bambini delle scuole dell'infanzia cittadine saranno protagonisti domani, mercoledì 20 novembre, dalle 9 alle 12 in piazza Università, delle attività organizzate dall'assessorato alla Pubblica Istruzione guidato da Barbara Mirabella in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Una vera festa per i piccoli che, insieme ai genitori e agli insegnanti, sperimenteranno momenti ludici attraverso laboratori articolati in attività espressive e creative. Nella piazza, con il coordinamento di Alfia Pina Sciuto responsabile dell’ufficio scuole per l'infanzia della Pubblica Istruzione, saranno allestiti angoli predisposti per il gioco e dedicati a drammatizzazione, psicomotricità, pittura e manipolazione, musica, danza. Le attività saranno curate dal personale esperto di problemi educativi delle scuole dell'infanzia, istituti che rappresentano il luogo dove apprendere e imparare a vivere i principi della democrazia. Collaboreranno all'iniziativa diverse associazioni del settore. Quella della festa è una maniera per far comprendere l’importanza fondamentale, nel suo 30mo anniversario, della Convenzione Onu che è il trattato sui diritti umani più ratificato nella storia. I bambini, pur nelle differenze dei contesti e delle culture in cui crescono, sono tutti uguali in termini di diritti e tutti condividono i bisogni di cura e di protezione, hanno diritto all’istruzione, al gioco, al nome, alla nazionalità e alla propria storia, hanno diritto di mantenere e saldare i legami con le origini e il passato, di immaginare e costruire il proprio futuro e di essere tutelati sempre.