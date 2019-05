Controlli gratuiti in piazza Università per prevenire l'obesità

Sabato 18 Maggio dalle 10 alle 18, si svolgerà ancha a Catania la Giornata Europea dell’Obesità. Appuntamento per tutti in piazza Università, in cui sarà allestito un vero e proprio villaggio per informare i cittadini sui rischi di sovrappeso e obesità. E’ la prima tappa del progetto ObeCity. Screening medici, attività sportiva e tanta informazione per promuovere salute e benessere nel corso della giornata.

Il villaggio ObeCity sarà inaugurato dal sindaco di Catania Salvo Pogliese, che taglierà il nastro assieme all’amministratore di SG-Company, Davide Verdesca, al presidente della Sicob, Luigi Piazza e agli assessori alla Salute, Pippo Arcidiacono, allo Sport, Sergio Parisi, alle Politiche scolastiche Barbara Mirabella e al testimonial della campagna ObeCity di Catania, Peppe Mascara ex calciatore del Catania. Nel corso della giornata, gli esperti del settore saranno a disposizione dei cittadini per effettuare analisi gratuite con refertazione finale, effettuata da medici specializzati e si potrà praticare sport in compagnia degli operatori, tra cui calcio, volley e arti marziali. Sarà inoltre distribuito materiale informativo con suggerimenti di prevenzione. Particolare attenzione sarà riservata ai più piccoli: all’Obecity Village sarà presente anche Adriana Cantisani, la famosa Tata Adriana della tv, che spiegherà ai bambini e ai genitori l’importanza di una corretta alimentazione e dell’esercizio fisico e risponderà alle domande del pubblico.