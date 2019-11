Giornata nazionale del Parkinson, seminario informativo a Catania

Oggi in Italia si contano circa 250 mila malati di Parkinson. Se si immagina, inoltre, che ad ogni paziente è associato almeno un "caregiver" è facilmente intuibile che si tratta di un fenomeno che riguarda circa mezzo milione di persone. Sulla base di queste considerazioni, i cui numeri sono destinati a crescere con l’aumento delle aspettative di vita, parte l’idea della Fondazione "Limpe per il Parkinson Onlus" di indire una Giornata nazionale del Parkinson, arrivata oramai alla sua XI edizione. Più di 90 centri Parkinson distribuiti su tutto il territorio nazionale hanno aderito all’iniziativa. Ogni realtà organizzerà dei momenti di incontro e confronto tra medici e pazienti per far fronte a qualsiasi tipo di richiesta. La Clinica Neurologica dell’Università di Catania, diretta dal Professor Mario Zappia, partecipa con un l'evento informativo “Oltre il Parkinson: incontro con i pazienti e le famiglie” che si terrà sabato 30 novembre, alle 10.30, al Teatro Machiavelli di Catania.