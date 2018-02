Giornata della prevenzione, visite mediche gratuite per la quinta circoscrizione

Visite mediche gratuite per gli abitanti della quinta circoscrizione a cura dell'associazione pastorale sanitaria "Servire per la vita" di Salvo Cuscani. Lo staff medico volontario, all'interno del centro diurno "Vita Nuova", ha effettuato 119 accertamenti senza nessun costo per i richiedenti.

L'iniziativa, organizzata con la collaborazione del presidente della quinta circoscrizione Orazio Serrano e dell'associazione "Vita Nuova", presieduta da Osvaldo Libetti, ha consentito a molti cittadini catanesi di ottenere controlli glicemici, dietologici, esami audiometrici, visite odontoiatriche, otorinolaringoiatriche e oculistiche. Cinque ore di accertamenti medici realizzati all'interno del centro diretto dal dottor Salvino Bargagallo che, si è avvalso delle animatrici Lucia Natoli e Maria Rosa Francisca, con il coordinamente dell'assistente sociale Giuseppina Sgroi.

"Ringrazio l'associazione - afferma il presidente della quinta circoscrizione Orazio Serrano - perché queste iniziative di prevenzione sono estramamente costruttive per tutti gli abitanti della municipalità. Già in passato abbiamo lavorato in sinergia con Salvo Cuscani e continueremo a farlo per il bene del territorio".