Bandiera a mezz'asta per le donne vittime di violenza

L'amministrazione comunale di Catania, per volere del sindaco Salvo Pogliese, ha aderito all'iniziativa proposta dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne . Domenica 25 novembre, sarà esposta la bandiera del municipio a mezz'asta, in segno di lutto per tutte le donne vittime di violenza.