Giorno del ricordo, incontro su foibe ed esuli

"Foibe ed esodo istriano, giuliano e dalmata" è il titolo dell'incontro che si svolgerà lunedi 10 febbraio alle ore 17 nel Palazzo della Cultura alla presenza del sindaco Salvo Pogliese e dell'assessore alla Cultura Barbara Mirabella, per celebrare “Il giorno del ricordo”. L'incontro, moderato da Paolo Di Caro responsabile della Direzione comunale Cultura, è promosso dal Comune di Catania, in collaborazione con il Comitato 10 Febbraio, quale doveroso omaggio alle vittime della complessa vicenda storica del confine orientale italiano del secondo dopoguerra e per conservare la memoria di quei tragici eventi che hanno interessato il nostro Paese. Interverranno lo storico Tino Vittorio, il docente universitario Aldo Nicosia, l'avvocato ed ex parlamentare nazionale Enzo Trantino e Luigi Provini del Comitato 10 febbraio. Letture curate dalla Fita e dal Comitato 10 febbraio.