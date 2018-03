Giovane disperso sul Monte Etna, intervento del soccorso alpino

Ieri mattina il soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi è stato allertato dalla chiamata del padre di un giovane residente ad Aci Sant’Antonio, il quale comunicava che il figlio, trovandosi con la propria autovettura nelle strade del monte Etna e avendo forato un pneumatico, aveva perso l’orientamento e non era più in grado di fornire indicazioni sulla località in cui si trovava.