Giovani alla guida e consumo di droga: due denunciati, un segnalato

I carabinieri della Compagnia di Palagonia hanno effettuato una serie di controlli sul territorio finalizzati a contrastare il fenomeno del consumo della droga tra i giovani che si mettono poi alla guida dei loro veicoli. In particolare, nella giornata di mercoledì scorso, i militari hanno imposto l’alt a un’autovettura in via Vittorio Emanuele con due persone a bordo di 20 e 24 anni i quali, in maniera evidente, hanno manifestato uno stato di tensione inducendo così gli operanti ad effettuare un’accurata perquisizione sull’autovettura, a seguito della quale hanno ritrovato un involucro con circa 15 grammi di marijuana. I due giovani, pertanto, sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso della stessa attività un'altra pattuglia, dislocata però in via Palermo, ha proceduto al controllo di un’autovettura il cui guidatore ventenne è stato trovato in possesso di una modica quantità della medesima sostanza stupefacente per uso personale determinando, così, la sua segnalazione alla Prefettura di Catania quale assuntore di sostanze stupefacenti.