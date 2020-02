Giovani e web, "no" alla droga in 10 spot diventati virali

Nell’Aula Magna dell’IIS Fermi - Eredia di Catania, si terrà oggi il convegno dal titolo “Alfabeti virali nella comunicazione sociale per adolescenti”, organizzato nell’ambito del progetto Social Viral Spot Award, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Antidroga e condotto dal Consorzio di Cooperative sociali il Nodo di Catania, con la collaborazione dell’Istituto di Istruzione Superiore Enrico Fermi e Filippo Eredia. “Social Viral Spot Award” è una campagna di sensibilizzazione all’utilizzo critico del web, mirata a scoraggiare l’accesso a minori a siti potenzialmente pericolosi, dove reperire sostanze psicoattive. È stato avviato a marzo del 2018, in due anni di lavoro ha portato alla realizzazione di 10 Spot virali con il coinvolgimento di 500 ragazzi dell’IIS Fermi Eredia, docenti e genitori, con un messaggio centrale, nonché l’obiettivo, del lavoro: LIFE IS MY DRUG: non esiste sostanza stupefacente che possa eguagliare le meraviglie della vita. I dieci spot verranno proiettati nel corso della mattinata (disponibili sulla pagina FB @socialviralspotaward e sul canale youtube Social viral spot award). Dopo i saluti di Maria Giuseppa Lo Bianco, preside dell’Istituto, Fabrizio Sigona, presidente Consorzio Il Nodo gli assessori comunali Barbara Mirabella, (Pubblica Istruzione) e Giuseppe Lombardo, (Servizi Sociali e Politiche per la Famiglia) illustreranno il progetto SVSA, il direttore Gabriele Spina, psicologo e psicoterapeuta, Francesca Santonocito, vicaria e responsabile scolastica per SVSA. Seguirà la tavola rotonda, cui interverranno, tra gli altri, Maria Francesca Pricoco, presidente Tribunale dei Minori Catania, Gabriele Piazza, vice questore aggiunto Polizia delle Telecomunicazioni Sicilia Orientale, il regista Mauro Maugeri. Presente lo staff artistico composto da Premananda Franceschini, direttore della fotografia, Orazio Condorelli, sceneggiatore, Leandro Blancato, responsabile musiche, Giuseppe Condorelli, Andrea Tringali, Valentina Astorina.