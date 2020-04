Gira in auto con l'amico: arrestato sorvegliato speciale

I carabinieri di Aci Catena hanno arrestato il 47enne catenoto Sebastiano Sicari, per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. Nel corso di un controllo effettuato per la l’osservanza delle norme di contrasto al Covid-19 i militari hanno riconosciuto l’uomo che, a bordo di una Opel Meriva condotta da un 49enne, anch’egli pregiudicato, stava tranquillamente facendo un giro per ingannare la noia da restrizioni da coronavirus. I due sono stati sanzionati ai sensi del D.L. 19/20 mentre il Sicari è stato arrestato per violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione.

