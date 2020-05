Gira in auto senza patente e senza assicurazione: denunciato

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio, agenti del Commissariato di polizia di Adrano hanno deferito all’autorità giudiziaria A.N., 25enne, residente ad Adrano, con precedenti per rapina, lesioni personali, violenza privata e minaccia. Gli è stato inoltre contestato il reato di guida senza patente. L'uomo, nel corso del 2019, era già stato sanzionato per guida senza patente, conseguentemente gli è stata contestata l’ipotesi penalmente rilevante di guida senza patente poiché sono trascorsi meno di due anni dalla prima violazione. Gli agenti hanno inoltre controllato i documenti dell'auto che è risultata priva della copertura assicurativa. Per questa violazione, pertanto, l'uomo è stato ulteriormente sanzionato con il fermo amministrativo del veicolo. Infine gli è stata contestata la violazione delle norme di contenimento per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

