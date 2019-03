Girava a bordo di uno scooter rubato, denunciato giovane gambiano

I carabinieri di Piazza Dante hanno denunciato un cittadino originario del Gambia di 22 anni, munito di regolare permesso di soggiorno, poiché ritenuto responsabile di ricettazione. Il giovane è stato notato e fermato dai militari di pattuglia in via Cosentino mentre girava a bordo di uno scooter Honda SH 50 privo di targa. Gli accertamenti sul mezzo hanno fatto emergere che lo stesso era stato rubato in via Duca degli Abruzzi a Catania il 17 agosto 2018. Il ciclomotore è stato restituito al legittimo proprietario.