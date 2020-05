Girava con la pistola senza porto d'armi: denunciato

I carabinieri di Grammichele hanno denunciato un 42enne del posto, per porto abusivo di armi. L’uomo è stato fermato dai militari di pattuglia per un normale controllo in piazza Carafa. Mostrando un certo nervosismo, è stato sottoposto a perquisizione al termine della quale i carabinieri gli hanno rinvenuto addosso una pistola semiautomatica marca Astra, modello Cub, calibro 6.35, completa di caricatore contenente 6 cartucce (arma per la quale era autorizzato per la sola detenzione). La pistola è stata sequestrata dai carabinieri che hanno inoltre proceduto al ritiro cautelare di 2 fucili da caccia cal. 12, regolarmente detenuti.

