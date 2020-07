Girava per il quartiere con cocaina e marijuana: arrestato

Nella giornata di sabato 18 luglio, gli agenti delle volanti hanno arrestato il pregiudicato catanese Giuseppe Platania, del 1992, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, durante l’attività di controllo di zone note per essere piazze di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato un comportamento sospetto da parte di un giovane che è stato quindi fermato e sottoposto a perquisizione personale: il pregiudicato è stato trovato in possesso di 24 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 8 grammi e 56 involucri contenenti marjiuana per un peso complessivo di 49 grammi, oltre alla somma di 1.180 euro, probabile provento dell’attività illecita. Il Platania è stato dunque arrestato e su disposizione del magistrato di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.