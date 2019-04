Giro di Sicilia, la presentazione delle maglie ufficiali

Verranno presentate domani (martedì 2 aprile) le quattro maglie ufficiali del Giro di Sicilia, la grande corsa ciclistica che ritorna dopo 42 anni, grazie all’accordo triennale tra la Regione Siciliana e Rcs Sport.

L'appuntamento è alle ore 18 al Centro fieristico "Le Ciminiere" di Catania. Oltre a Il Giro di Sicilia, l’Isola ospiterà anche tre tappe del Giro d’Italia nel 2020 e la partenza della Corsa rosa nel 2021. Le maglie sono relative alle classifiche: generale (rossa e gialla, sponsorizzata proprio dalla Regione); a punti (arancio); gran premio della montagna (verde); miglior giovane (bianca).

Quattro le tappe del Giro, che prenderà il via mercoledì proprio da Catania per farvi ritorno, dopo aver attraversato altre quattro province (Messina, Palermo, Caltanissetta e Ragusa), sabato con l'arrivo sull'Etna. Queste le quattro tappe, per un totale di 708 chilometri: Catania-Milazzo (165 chilometri); Capo d'Orlando-Palermo (236); Caltanissetta-Ragusa (188); Giardini Naxos-Nicolosi (119). Per approfondimenti si può consultare il sito web ilgirodisicilia.it