Gite fuori porta, i controlli della polizia stradale

Anche in occasione del ponte del 25 aprile la polizia stradale di Catania, nell’ambito dei piani straordinari di controllo del territorio predisposti dal Questore, ha potenziato l’attività di controllo del rispetto delle prescrizioni per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus. In particolare, la sezione polizia stradale, unitamente al personale dei Distaccamenti di Randazzo e Caltagirone, ha impiegato complessivamente 43 pattuglie in posti di controllo lungo la tangenziale nonché presso le barriere autostradali della autostrada A18, svincoli di San Gregorio, Acireale, Giarre e Fiumefreddo, punti nevralgici poiché solitamente di transito per chi si vuole recare presso le maggiori località turistiche e marinare della costa della Sicilia orientale. I servizi di vigilanza sono stati affiancati da altre 5 pattuglie in borghese della squadra di polizia giudiziaria del compartimento “Sicilia Orientale”, che hanno tenuto particolarmente sotto controllo il movimento di persone nelle aree di servizio, sia della Tangenziale che dell’autostrada Catania – Messina e Catania – Siracusa. Complessivamente sono stati effettuati 192 controlli e sono state elevate 22 contravvenzioni per violazione della normativa sulle misure di contenimento Covid 19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.