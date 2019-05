Giulia Grillo torna a Catania: previste visite negli ospedali etnei

Tappa in Sicilia per il ministro della Salute Giulia Grillo. Oggi e giovedì 23 maggio sarà a Catania e in altri centri etnei per una serie di appuntamenti istituzionali. La due giorni inizia con la visita all'ospedale San Salvatore di Paternò. Alle ore 14 si sposterà all'ospedale Santissima Addolorata di Biancavilla, sempre in provincia di Catania, mentre alle 16 è previsto l'arrivo al nosocomio Castiglione Prestianni di Bronte. Giovedì 23, invece, il ministro si sposterà nel Messinese, a Taormina, per una tappa all'ospedale San Vincenzo. Alle 15.30 in programma un incontro con Danilo Ragona e Luca Paiardi, protagonisti del 'Viaggio in Italia' all'ospedale Cannizzaro di Catania. La due giorni si concluderà alle 17.30 con un faccia a faccia con il sindaco di Acireale e le associazioni del territorio nella sede del municipio in piazza Duomo.