Giunta comunale, giura la neo assessore Mastrandrea

Nella seduta odierna della giunta comunale di Catania Maria Ausilia Mastrandrea ha giurato nelle mani del sindaco Enzo Bianco il quale ha dato il benvenuto alla nuova assessore alla Scuola. Quest'ultima, al termine della lettura della formula è stata applaudita dai colleghi.

"In questi anni - ha detto Bianco, rivolgendosi alla Giunta - ho avuto come voi maniera di conoscere Maria Ausilia Mastrandrea come consigliere comunale, apprezzandone serietà, amore per la città, attaccamento alle Istituzioni ma anche garbo, eleganza, delicatezza e simpatia. Per questo so di interpretare un sentimento unanime rivolgendole un benvenuto nella nostra squadra e un affettuoso, cordiale, sincero augurio di buon lavoro in un settore in cui, forte di un'esperienza decennale come dirigente scolastico, potrà far valere la propria competenza".

"Sono commossa - ha detto Maria Ausilia Mastrandrea, che ha lasciato il Consiglio comunale - per le parole del Sindaco e lo ringrazio così come tutti i colleghi di Giunta. Mi impegnerò nel settore di mia competenza cercando di dare il massimo nell'interesse della nostra città e comincerò a lavorare subito incontrando i dirigenti scolastici".

Il Sindaco, dopo aver ringraziato ancora l'assessore uscente Valentina Scialfa per l'impegno e il lavoro svolto, ha concluso ribadendo come la filosofia dell'Amministrazione continuerà a essere quella dello spirito di squadra, che ha garantito fino a questo momento ottimi risultati.