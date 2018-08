Pogliese porta "in ritiro" i suoi assessori: due giorni di riunione programmatica

Due giorni "in ritiro" a Zafferana Etnea per la giunta comunale, come per le squadre di calcio prima delle partite importanti. Il raduno programmatico della Giunta comunale Pogliese è in corso presso l'Hotel Esperia Palace. Interrotto qualche minuto per festeggiare un possibile ripescaggio in serie B del Calcio Catania - come ci riferiscono in diretta da Zafferana - si concluderà domani. Due giorni per discutere su ciò che è previsto nell’ambito delle attività dell’Amministrazione.

Le priorità del Sindaco sono il risanamento dei conti e la questione relativa al dissesto pronunciato dalla Corte dei Conti. Un'analisi della situazione passata e attuale, quindi, per programmare l’immediato futuro. Tra i punti che Pogliese vuole affrontare come un allenatore in campo per riorganizzare la macchina comunale nel più breve tempo possibile, ci sono un nuovo piano regolatore urgente, l'emergenza rifiuti che parte da livelli minimi e il riordino delle attività commerciali.

Tutti al lavoro, quindi. Non si parlerà solo dei problemi Catania ma soprattutto di come “fare squadra” per risolverli.