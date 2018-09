Uccise un ladro nella sua campagna, 74enne chiede la grazia

L'avvocato Giuseppe Lipera ha depositato la richiesta di grazia per il suo assistito Giuseppe Caruso, 74ene condannato a 14 anni e 4 mesi di reclusione per l'omicidio di Roberto Grasso, 27 anni, messo in atto con colpi di pistola nel podere dell'anziano. Il delitto avvenne, la notte tra il 25 e il 26 aprile del 2013 nelle campagne di Mascali, nel catanese. Il 74enne ha sempre sostenuto la tesi della legittima difesa e di avere ritenuto Grasso un rapinatore che si era introdotto nella sua proprietà. Da imputato Caruso è stato ritenuto colpevole di omicidio volontario in tutti i gradi di giudizio, l'ultimo quello della Cassazione che ha confermato la sentenza e rinviato il processo per le statuizioni per le parti civili, i familiari della vittima, fissate in 600mila euro. L'avvocato Lipera, nella richiesta di grazia al Presidente della Repubblica, ribadisce che Caruso ha 74 anni, ha gravi problemi di salute, ne ha già trascorsi 5 in carcere e "ha agito esclusivamente in ossequio a quel principio naturale che ci connota come uomini: mors tua vita mea, concetto istituzionalizzato e normativizzato nell'istituto della legittima difesa, che in questo caso assume la forma nellalegittima difesa domiciliare".