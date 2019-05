Giuseppe Cimarosa, nipote del boss Messina Denaro, nel video del nuovo singolo di Mario Venuti

Un bellissimo messaggio all'interno di una canzone pregna di significati. Con il suo ultimo singolo "Il pubblico sei tu" il cantautore catanese Mario Venuti è riuscito, grazie alla clip del pezzo, a unire due messaggi molto forti. Infatti protagonista del video, giunto in poche ore a oltre 12mila visualizzazioni, è Giuseppe Cimarosa, esperto di spettacoli di arte equestre.

Cimarosa è figlio di Lorenzo, recentemente scomparso, che era parente acquisito del capomafia inafferrabile Matteo Messina Denaro. Lorenzo Cimarosa, da collaboratore di giustizia, ha aiutato i magistrati a fare luce sui complici del noto boss mafioso.

Adesso Giuseppe, che ha fatto una precisa scelta di campo, cioè quella di combattere la criminalità e vivere nel suo territorio d'origine,sta gestendo un centro di equitazione proprio a Castelvetrano perché ha detto: "Non dobbiamo essere noi ad andar via ma i mafiosi".

Mario Venuti, come detto all'Agi, ha sottolineato che "da siciliano è per me un onore e un dovere rappresentare la sua posizione e sono orgoglioso che la musica contribuisca nel suo piccolo a diffondere valori di gioia attraverso una metafora leggera e non retorica: vivi, canta, ama, spera".

Il prossimo album del cantautore uscirà il 31 maggio e come spiega Venuti "l'andamento ritmico del brano mi suggeriva una cavalcata, ho pensato che Giuseppe potesse essere la persona giusta sia per le sue qualità tecnico artistiche che per dare una lettura più profonda al testo perché simbolo coraggioso che se c’è una gara da fare è con noi stessi e con la nostra coscienza".

Inoltre, conversando con l'agenzia di stampa, Venuti ha aggiunto la volontà di tenere un concerto questa estate nel ranch di Cimarosa "per tutte le persone che hanno nel cuore la speranza di poter cambiare".