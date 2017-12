Giuseppe Gualtieri nominato Prefetto: al suo posto il questore di Pisa

Il questore di Catania Giuseppe Gualtieri lascerà la città per assumere l'incarico di prefetto con funzioni di Ispettore generale di amministrazione. La nomina è stata decisa ieri dal Consiglio dei ministri. Al suo posto arriverà da Pisa il questore Alberto Francini. Gualtieri è entrato nella polizia di Stato nel 1983. Dal 1986 al 1989 ha lavorato all'anticrimine in Calabria. Ha un trascorso da dirigente operativo in Calabria, Campania e nell'antidroga. Ma il suo successo più noto, per cui è stato promosso Dirigente Superiore, è stata la cattura del super latitante Bernardo Provenzano da capo della squadra mobile di Palermo. E' stato questore di Trapani, fino al 2010 e poi ha diretto da Roma le più importanti operazioni interforze di contrasto internazionale al narcotraffico. Dal 2013 è stato Questore di Caserta e nel 2015 di Potenza. Dall'1 marzo 2017 ha assunto l'incarico di questore della Provincia di Catania. Ed è il primo questore nominato prefetto mentre è in servizio a Catania.