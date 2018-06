Giusy Versace a Viagrande in tour con "centodieci è ispirazione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

COMUNICATO STAMPA ARRIVA A SINALUNGA (SI) IL TOUR DI “CENTODIECI E’ ISPIRAZIONE” CON GIUSY VERSACE “Con la testa e con il cuore si va ovunque” Arriva a Viagrande (CT) il tour di Mediolanum Corporate University (MCU) con Giusy Versace. L’appuntamento è previsto per domenica 17 giugno alle ore 19.00 presso il Grand hotel Villa Itria. L'evento si inserisce nel programma “Centodieci è Ispirazione”, il ciclo di incontri che l’istituto educativo di Banca Mediolanum dedica alla propria community con l’intento di favorire il contatto diretto con personalità che incarnano modelli d’eccellenza in diversi settori professionali. “Le idee vivono nei loro testimoni, in coloro che le sviluppano con passione e che si identificano in esse”. E’ questo il motto con cui MCU sceglie i propri testimonial, in quanto esempi a cui riferirsi: con il loro entusiasmo hanno reso possibili nuovi percorsi, permettendo alla Società di raggiungere inediti traguardi. Se i modelli sono da sempre ritenuti essenziali per il progresso dell’umanità, nella filosofia come nell’arte, in politica come nella scienza, il terzo millennio porta con sé la possibilità di intrecciare una relazione nuova con tali figure eccellenti. Con questo spirito MCU è lieta di incontrare e intervistare Giusy Versace, atleta paralimpica medaglia argento e bronzo agli europei, esempio di forza e determinazione. “Con la testa e con il cuore si va ovunque”, un talk show che racconta il suo percorso dal tragico incidente del 2005 alla sua rinascita, la sua vita divisa a metà, il suo prima e il suo dopo, l’importanza della forza e della tenacia a non arrendersi mai e a mettersi sempre in gioco. Lo spettacolo è gratuito previa prenotazione sul sito web www.centodieci.it