Gli arresti della squadra mobile per spaccio, estorsione e truffa

La squadra mobile, nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, ha tratto in arresto:

- Graziella Fiamingo, agli arresti domiciliari, destinataria di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 5 dicembre.2018 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 6, mesi 10 e giorni 20 di reclusione (con decorrenza dal 6.3.2014 e termine il 25.1.2021) per reati in materia di stupefacenti.

- Carmelo Vinciguerra, pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 3 dicembre 2018 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, tratto in arresto da personale della Squadra Mobile e del Commissariato polizia di Adrano, dovendo espiare la pena di anni 4, mesi 2 e giorni 26 di reclusione per il reato di estorsione.

- Alessio D'Arrigo - pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 30 novembre 2018 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 2, mesi 1 e giorni 12 di reclusione per i reati di evasione e spaccio di sostanze stupefacenti.

- Sebastiano Caruso - pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 29 novembre 2018 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di mesi 6 e giorni 11 di reclusione per il reato di estorsione in concorso.

- Lucrezia Catania, destinataria di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 22 novembre 2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Cagliari – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di mesi 4 di reclusione per il reato di truffa aggravata.