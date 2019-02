Gli arresti della squadra mobile per spaccio, falsa testimonianza e furto

La squadra mobile, “Catturandi”, ha arrestato Salvatore Cambria, pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso il 19 febbraio 2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania – ufficio esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 2, mesi 1 e giorni 7 di reclusione per il reato di furto.

Arrestato Salvatore Musumeci (del 1996), pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 19 febbraio 2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Ragusa – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di mesi 8 di reclusione per il reato di falsa testimonianza.

Infine, arrestato Maurizio Pergolizzi, (del 1995), pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 19.2.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Ragusa – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di mesi 6 di reclusione per reati in materia di stupefacenti.