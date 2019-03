Gli studenti del “Livio Tempesta” visitano il comando carabinieri

Trentacinque alunni delle sezioni A, B ed E dell’Istituto Comprensivo “Livio Tempesta” di Catania, accompagnati dalle professoresse Ornella Di Bartolo, Vanna Rissignolo, Antonella Inserra, Giuseppina Costanzo, Serafina Alba e Doris Spoto, hanno visitato la sede del comando provinciale carabinieri, in Piazza Giovanni Verga.

I giovani studenti, accolti da un ufficiale della sede, hanno incontrato il personale dell’aliquota artificieri, del nucleo radiomobile e del nucleo cinofili, assistendo alla dimostrazione pratica dell’utilizzo del robot impiegato nei casi di bonifiche, per poi apprezzare da vicino i mezzi del pronto intervento, una delle cosiddette “gazzelle” e le moto Ducati di ultima generazione, impegnati giornalmente per il controllo del territorio e gli interventi in aiuto del cittadino vittima di reato. Interessante e piacevole per i ragazzi la dimostrazione del pastore tedesco Indic, specializzato nella ricerca di droga, impegnato col suo conduttore nella ricerca e rinvenimento di alcune dosi di sostanza stupefacente nascoste in un anfratto del cortile della caserma.

Tappa conclusiva del percorso è stata la Centrale Operativa, cuore della struttura, dove sono state illustrate le modalità con cui si gestiscono le diverse chiamate di emergenza, ricevute anche durante la visita. Le domande dei ragazzi ai Carabinieri, hanno reso ancor più partecipativa la visita finalizzata all’instaurazione di un rapporto di serena fiducia e vicinanza tra l’Arma e le nuove generazioni.