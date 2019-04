Gli studenti del Nautico in visita al comando dei carabinieri

Diciassette studenti della 1° D dell’Istituto Nautico “Duca degli Abbruzzi” di Catania, accompagnati dalla professoressa Agata Bentivegna, hanno visitato la sede del comando provinciale carabinieri, in piazza Giovanni Verga.

I ragazzi, accolti da un ufficiale della sede, hanno incontrato il personale delle diverse specialità dell’Arma, tra le quali l’Aliquota Artificieri e gli specialisti della S.I.S. (Sezione Investigazioni Scientifiche), assistendo alle dimostrazioni pratiche sull’utilizzo delle varie attrezzature in dotazione ai reparti e potendo ammirare i mezzi in dotazione al Nucleo Radiomobile reparto deputato al pronto intervento. Momento particolarmente interessante per il giovane pubblico la lezione tenuta da un esperto di rilievi che ha illustrato ai ragazzi le tecniche di foto-segnalamento delle persone tratte in arresto e l’implementazione della banca dati del D.N.A. Tappa conclusiva del percorso è stata la Centrale Operativa, cuore della struttura, dove sono state illustrate le modalità con cui si gestiscono le diverse chiamate di emergenza. Le domande dei ragazzi ai carabinieri, hanno reso ancor più partecipativa e stimolante la visita finalizzata all’instaurazione di un rapporto di serena fiducia e vicinanza tra l’Arma e le nuove generazioni.