Caso Diciotti, Governo cerca soluzioni con paesi non europei

Il ministro Salvini e il governo italiano "continuano a lavorare alla ricerca di soluzioni, nonostante il nostro Paese sia stato lasciato solo dall'Europa" sulla vicenda della nave Diciotti. Lo rendono noto fonti del Viminale, precisando che "in queste ore Salvini e il governo stanno sondando la disponibilità ad accogliere gli immigrati sulla Diciotti da parte di alcuni paesi che non fanno parte dell'Unione europea. C'è un dialogo aperto anche con altre istituzioni. Il principio è che non paghino gli italiani".