Comune di Grammichele concede cittadinanza a bimbi stranieri: è polemica

Lo scorso 23 dicembre, l'amministrazione comunale di Grammichele guidata dal sindaco del Movimento 5 Stelle Pippo Purpora, ha deciso di concedere simbolicamente la cittadinanza onoraria a tutti i bambini stranieri del piccolo centro della provincia di Catania.

L'entusiasmo del Sindaco

"Noi ti consideriamo, a tutti gli effetti, un nostro concittadino al pari di tutti gli altri - aveva scritto lo stesso Purpora in un post in cui invitava gli immigrati a presentarsi in municipio- e perciò speriamo che anche tu possa sentire con orgoglio di fare parte di questa nostra comunità.

La polemica sullo Ius Soli

Sulla vicenda è intervenuto il coordinamento di Forza Nuova, che critica aspramente questa scelta. "Stigmatizziamo questi meccanismi di invasione preordinata ed organizzata - precisa attraverso una nota stampa, il segretario regionale di Forza Nuova Giuseppe Bonanno Conti - su iniziative personali lesive e distruttrici per la nostra Patria e che fanno da traino alla sostituzione etnica del popolo italiano per sangue e per cultura. La facilità estrema con la quale si vuole concedere la cittadinanza italiana, rientra all'interno di quella logica che prevede la sostituzione etnica del nostro popolo, ed è indirizzata alla realizzazione di una nuova tipologia di cittadino, privo di qualsivoglia riferimento, e legame, storico, religioso e culturale".