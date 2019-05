Un parco giochi inclusivo a Grammichele finanziato dai deputati M5S

La città di Grammichele ha inaugurato oggi un nuovo parco giochi inclusivo, attrezzato per ospitare i bambini con disabilità. L’opera, realizzata in piazza Carlo Maria Carafa e costata circa 20mila euro, è stata finanziata dai deputati regionali del Movimento 5 Stelle, utilizzando il denaro dei propri stipendi, somme che vengono quindi in questo modo ‘restituite’ alla collettività.

“Più della metà degli stipendi dei 20 deputati del gruppo parlamentare M5S all’Ars - ha spiegato il capogruppo, Francesco Cappello - viene come di consueto donata da tutti noi per opere concrete a beneficio dei cittadini. Non è un fatto eccezionale, ma una pratica naturale per chi come noi crede che la politica sia soprattutto servizio. In questo caso abbiamo finanziato un progetto che potrà donare un sorriso ai bambini con disabilità e quindi riteniamo che questi soldi siano stati veramente ben spesi. Siamo orgogliosi di essere al servizio della comunità di Grammichele oggi, come lo saremo per le altre comunità. Ringrazio l’amministrazione comunale per la disponibilità e l’opportunità che ci è stata data di contribuire a un’iniziativa utile e importante per tutta la città”.

Il parco giochi di Grammichele è un altro progetto avviato dal gruppo parlamentare 5 Stelle grazie alla donazione di parte dei loro stipendi, dopo il fondo per il Microcredito per le piccole e medie imprese, Boom-Polmoni Urbani, la Trazzera 5 Stelle, la restituzione della casa alla famiglia Guarascio (il muratore che si è suicidato perché la sua abitazione era finita all’asta) e due edizioni di borse di studio a favore degli sportivi disabili.