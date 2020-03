Tentano di dare fuoco a un'auto: bloccati dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Grammichele hanno denunciato due uomini del posto, un 57enneed un 28enne, poiché avevano tentato di dare fuoco a un'auto contravvenendo inoltre alle disposizioni per il contenimento del covid19.

Uno dei due in particolare, in via Cristoforo Colombo, è stato sorpreso dai militari mentre cospargeva di liquido infiammabile l’autovettura di un 55enne, quindi, a seguito di serrate ricerche, sono riusciti a fermare in via Ovidio un altro uomo a bordo della propria autovettura con la quale, poco prima, aveva accompagnato il complice sul luogo del reato. I militari hanno sequestrato la bottiglia contenente il liquido infiammabile ed un accendino.