Grate vecchie e caditoie intasate, il consigliere provvede a proprie spese

Gli effetti nefasti del dissesto portano i consiglieri di circoscrizione a provvedere anche di tasca propria pur di risolvere tempestivamente i problemi.

In via Tito Manlio Manzella - come segnalato da un cittadino - vi erano su tre caditoie esistenti due senza le grate e tutte e tre erano piene di terra e rifiuti, quindi tappate.

Così è intervenuto il consigliere della seconda municipalità Damiano Capuano: "Ho mandato subito segnalazione e mi è stato risposto che non si poteva intervenire, in quanto non c’erano i soldi per comprare le grate, quindi risultava inutile anche pulire le caditoie. Allora mi sono proposto di comprarle a spese mie, facendomi mandare il progetto e coordinandomi con l’ufficio manutenzione del Comune, ho ritirato le grate e risolto il problema!".