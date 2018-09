Grave incidente ad Udine, muore centauro catanese

Ha perso la vita a nemmeno 30 anni, guidando la sua amata moto Kawasaki, il classe 1990 Salvatore Andrea Faro, detto Salvo. Era originario di Catania e gestiva il distributore Ip sulla statale Pontebbana a Codroipo, nel tratto in cui la strada assume la denominazione di via Pordenone.

Il luogo

Il giovane stava viaggiando sulla Verzegnis-Sella Chianzutan, una strada celebre tra gli amanti delle due ruote vista la spettacolarità delle curve. La direttrice è anche popolare per essere sede della corsa in salita dedicata alle automobili che richiama appassionati da tutta Europa. Faro viaggiava assieme al fratello, che lo seguiva con un’altra motocicletta a pochi metri di distanza.

L’incidente

La due ruote del ragazzo — per cause in corso di accertamento — si è scontrata con una Fiat Panda, condotta da un 68enne pensionato di Casarsa della Delizia che viaggiava assieme alla moglie. L’impatto è stato letale per il centauro, deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.