Gravina, Agata Viola entra nello staff del sindaco

"Con l'ingresso di Agata Viola daremo ancora più incisività alle attività dell'Ufficio di Gabinetto – ha commentato il sindaco Massimiliano Giammusso – i primi sei mesi di questa amministrazione sono stati contraddistinti da un'attività intensa che ha portato a un decisivo cambio di passo in termini di operatività, coordinamento ed efficacia dell'azione amministrativa. Grande attenzione è stata data all'ascolto delle istanze dei cittadini e con il supporto di queste nuove energie potremo potenziare anche quest'aspetto. Tengo a precisare che l'incarico non comporterà alcun aggravio di costi per le casse del Comune".

L'amministrazione ha comunicato la nomina che è avvenuta contestualmente alla riconferma di Marco Rapisarda alla guida dell'Ufficio di Gabinetto: "La nuova comonente dello staff possiede le competenze per lo svolgimento delle mansioni - ha ribadito il primo cittadino - sia per l'esperienza politico-amministrativa maturata nel nostro Comune, sia in ragione della specifica attività formativa svolta in un corso per giovani amministratori organizzato dall'Anci e dal Comune di Catania nel 2014.

Agata Viola è stata assessore al Comune di Gravina di Catania dal 2013 a febbraio 2016 con delega all'Ambiente, Urbanistica, Servizi informativi, Igiene, Sport, Turismo e spettacolo, quale espressione del gruppo consiliare Rinnova Gravina formato dall'attuale primo cittadino e dal consigliere Enzo Santoro. Lavora come responsabile amministrativo e contabile per aziende private di servizi e svolge attività di volontariato per la parrocchia S. Antonio da Padova.

"Ringrazio il sindaco Massimiliano Giammusso per la fiducia accordatami – ha dichiarato la Viola – per me è un onore poter contribuire, con il mio impegno, a questo nuovo corso dell'azione amministrativa al servizio della comunità gravinese".