Gravina, al via i questionari su customer care e benessere del personale

I cittadini potranno esprimere la loro valutazione sulla qualità dei servizi offerti dagli uffici comunali. E lo faranno rispondendo a un questionario di “customer satisfaction” che sarà somministrato con la collaborazione del personale amministrativo del Comune di Gravina di Catania:

"L'Organismo Indipendente di Valutazione ha predisposto il questionario finalizzato a rilevare le opinioni dei cittadini su argomenti significativi in accordo con il Piano degli obiettivi – ha commentato il sindaco Massimiliano Giammusso – il questionario, redatto in forma anonima, verrà somministrato fino al 30 novembre 2018 agli utenti che accedono a qualsiasi titolo presso gli uffici dei servizi oggetto della rilevazione, come l'urbanistica, l'anagrafe, il turismo e lo spettacolo, i tributi e lo sviluppo economico. Per l'amministrazione si tratta di uno strumento utile che consente di avere dei dati concreti e misurabili con i quali poter confrontare l'azione amministrativa: tutto allo scopo di migliorare il funzionamento della macchina burocratica. Contestualmente – ha continuato - stiamo avviando la rilevazione sul benessere organizzativo dei dipendenti".

"Appena insediato ho disposto una ricognizione dei profili dei funzionari e dei dipendenti comunali per verificare se all'interno degli uffici ci sia un corretto utilizzo delle risorse professionali. Adesso, con il questionario ad hoc preparato dall'Organismo Indipendente di Valutazione secondo quanto stabilito dal Regolamento di disciplina del sistema di misurazione delle performance, verranno rilevati: la percezione dello stato di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, le possibili discriminazioni subite e l'equità di trattamento, il rapporto con i colleghi e con gli altri uffici. Anche in questo caso i questionari verranno compilati in forma anonima e dovranno essere restituiti entro il 31 ottobre 2018. I risultati delle due rilevazioni – ha concluso - contribuiranno a chiarire lo stato dell'arte su questioni strategiche per l'amministrazione: la soddisfazione dei cittadini e il benessere del personale".