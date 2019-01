Gravina, 41enne aggredisce e ferisce con un coltello i carabinieri

Ha tentato di accoltellare i carabinieri che erano intervenuti per sedare un'aggressione, con vittima il padre. Un 41enne è stato arrestato dai militari del nucleo radiomobile di Gravina, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il fatto è avvenuto ieri sera in via Pietra dell'Ova, in un esercizio commerciale. L’aggressore, riuscito momentaneamente a divincolarsi dai due carabinieri, che erano riusciti ad allontanarlo dal genitore, è corso in macchina a prendere un grosso coltello da cucina. E' stato raggiunto dai carabinieri che, per bloccarlo, disarmarlo ed ammanettarlo hanno dovuto patire alcuni fendenti, di cui uno ha ferito alla mano uno dei militari.