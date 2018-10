Abusivismo commerciale, continuano i controlli a Gravina di Catania

Continuano le attività di contrasto all'abusivismo commerciale su tutto il territorio comunale: la polizia municipale ha elevato sanzioni che ammontano complessivamente a 5mila euro prevedendo inoltre la rimozione di un “camion dei panini” per violazione del codice della strada.

"I controlli vengono effettuati in maniera sistematica e generalizzata – ha commentato il sindaco Massimiliano Giammusso – e sono coordinati dall'assessorato allo sviluppo economico guidato da Alfio Cannavò. Dopo la prima serie di interventi, sono state rilevate dai vigili urbani altre violazioni delle normative commerciali. Prossimamente in base agli accordi con l'Asp si costituirà un gruppo di lavoro per i controlli di natura igienico-sanitaria".

"Nello specifico – ha spiegato il comandante Michele Nicosia – abbiamo verbalizzato due furgoni allestiti per la somministrazione di panini e bibite e due commercianti ambulanti di frutta e verdura: uno per aver ampliato la superficie di vendita, l'altro perché totalmente abusivo. È bene ricordare – ha concluso – che è in vigore un'ordinanza che vieta il commercio ambulante su tutta la via Gramsci".